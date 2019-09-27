Тысячи жителей столицы останутся без света в пятницу

В пятницу, 27 сентября, часть домов Владивостока будут временно останутся без света, сообщает DEITA.RU.

На сайте МУПВ ВПЭС говорится, что плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера пятницы. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.

Екатерина Цой



