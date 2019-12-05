Тысячам жителям столицы вернули свет и тепло

В четверг, 5 декабря, оперативные службы Владивостока вернули тепло в дома на проспекте Красного Знамени и ликвидировали аварию на электросети острова Попова, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в администрации Владивостока, крупный микрорайон остался без отопления 29 ноября, тогда на теплотрассе произошел прорыв теплотрассы. В последующие дни на объекте велись аварийные работы. Замена трубы прошла 4 декабря, после чего тепло стало поступать во все здания, подключенные к ней.

В этот период перебои тепла наблюдались в домах расположенных на улице Тобольская и на проспекте Красного Знамени, также без тепла была средняя школа в том районе. В мэрии Владивостока добавили, что на сегодня, 5 декабря, прорывов на теплотрассе нет, а при всех внештатных ситуациях необходимо обращаться в управляющую компанию.

В этот же период еще одна авария произошла на острове Попова, там из-за сильного ветра повредилась линия электропередач и без света остались частные и многоквартирные дома, а также котельная.

«Силами аварийной бригады МУПВ «ВПЭС» к 01:00 4 декабря была восстановлена подача электрической энергии к многоквартирным домам и котельной. К утру 4 декабря электричество было полностью восстановлено и в поселке», - рассказали в администрации города.

Отметим, что утром 5 декабря на 20 мин пропадал свет в нескольких домах поселка. В мэрии объяснили, что отключение было вызвано выполнением неотложных послеаварийных работ. В настоящий момент все дома подключены в электросети, работа проходит в штатном режиме.

Иван Крышан