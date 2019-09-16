У безответственных россиян отберут жилье

Новый закон призван защитить от потери жилья граждан, взявших квартиры в ипотеку в иностранной валюте, сообщает DEITA.RU.

Сейчас существует законодательная норма, по которой в случае существенного роста долга по ипотеке в рублях квартиру могут отобрать. Условно - заемщик берет кредит в долларах, курс скачет и платить приходится больше.

Отобрать жилплощадь могут за банальную неуплату в случае резкого падения рубля.

Депутаты привнесли в госдуму законопроект, по которому, если рост составит более 25 процентов, клиент получает право пересчета суммы оплаты по курсу на период займа. Эта мера не требует затрат от государства, но инициатива была отвергнута депутатами от «Единой России», и сейчас жилье по-прежнему смогут отобрать.

Однако автор законопроекта Сергей Миронов заверил, что будет и дальше пытаться продавить изменения в закон.

Причина, по которой многие семьи берут ипотечный кредит в иностранной валюте, лежит на поверхности.

Например, если жилье стоит 3 миллиона и кредит взят на 10 лет с первоначальным взносом в 500 тысяч, переплата по итогу ставит почти 2 миллиона рублей.

Если сумма берется в долларах, то переплата будет чуть более миллиона рублей. Аналогично и с евро - до полутора миллионов. Если в течение 10 лет ситуация с валютными курсами существенно не меняется, то выгода очевидна.

Но отечественная экономика приучила к сюрпризам, поэтому многие из взявших ипотеку почувствовали удар на себе. Самый серьезный - не далее, как в 2014 году на волне обострения отношения с США и ЕС и введением санкций.

Стремясь переплачивать меньше, россияне игнорируют золотое кредитное правило - бери кредит в той валюте, которой получаешь основной доход.

Кроме того, в договоре черным по белому написано - расчет по кредиту идет согласно курсу в день платежа. Колебания на рынке - естественный процесс, и долговые ямы из-за желания сэкономить - это не проблема государства или банка, а проблема лишь того, кто пошел на риск.

Многие эксперты уверены, что попытка некоторых депутатов отменить суровое наказание за долги в виде изъятия жилья - это лишь популизм и попытка освободить людей от ответственности за принятые решения.

В случае, если валютный кредит лопнул, можно идти двумя путями - инициировать банкротство, лишиться всех накоплений и права занимать руководящие должности, но взятое в ипотеку жилье никто не отнимет, если оно является единственным.

Второй, и более цивилизованный путь - договорится с банком о реструктуризации долга. Взят льготный период, перейти на рублевый расчет, и со временем спасти от краха свою кредитную историю.

Василий Кучин