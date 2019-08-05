5 Август 2019, 13:00
У безработной украли более полутора миллионов рублей
Происшествие произошло в Москве, сообщает DEITA.RU.
Безработная жительница столичного района Нагатино-Садовники стала жертвой грабителей. Как сообщили в московской полиции, злоумышленники проникли в квартиру женщины и украли из неё более полутора миллионов рублей.
Пострадавшая рассказала сотрудникам правопорядка, что такая большая сумма денег хранилась у неё в долларах. Всего их было в квартире у женщины порядка 26 тысяч.
Кроме иностранной валюты, грабители также вынесли из квартиры москвички её документы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Дмитрий Шевченко
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