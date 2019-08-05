Происшествие произошло в Москве, сообщает DEITA.RU.

Безработная жительница столичного района Нагатино-Садовники стала жертвой грабителей. Как сообщили в московской полиции, злоумышленники проникли в квартиру женщины и украли из неё более полутора миллионов рублей.

Пострадавшая рассказала сотрудникам правопорядка, что такая большая сумма денег хранилась у неё в долларах. Всего их было в квартире у женщины порядка 26 тысяч.

Кроме иностранной валюты, грабители также вынесли из квартиры москвички её документы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Шевченко