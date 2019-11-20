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У дальневосточных ТОР появился шанс: Гонконг открыл рынок для российской птицы
20 Ноябрь 2019, 18:07
У дальневосточных ТОР появился шанс: Гонконг открыл рынок для российской птицы
Во вторник, 19 ноября, стало известно, что Россельхознадзор получил письмо от ведомства пищевой безопасности письмо Гонконга, в котором сообщили о возможности поставок мяса птицы из России, сообщает DEITA.RU.
Разрешающее письмо прислал Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department. Как отметили в отечественном ведомстве, до этого были долгие переговоры, составление необходимых документов и установление правил работы. В настоящее время поставки могут осуществлять 20 компаний, о приморских компаниях не сообщалось.
Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что шесть предприятий производящих мясо птицы в Приморье, находятся в процессе ликвидации. Некоторое время назад администрация Приморья сообщала, что планирует запустить рабочий процесс на ЗАО «Михайловский Бройлер». Для предприятия даже нашли инвестора, однако все оборудование компании находилось под судебным арестом, и им нельзя было пользоваться.
Единственным крупным предприятием в ДФО, выпускающим мясо птицы, является Амурский бройлер, который поставляет продукцию в несколько регионов ДФО. При этом в Приморье на прилавках встречается продукция от нескольких производителей, которые работают в западной части страны.
По сей день в Приморье основными производителями продукцию остаются личные подсобные хозяйства. За 10 месяцев они произвели 52% мяса от общего объема. В свою очередь сельскохозяйственные организации реализовали почти 46 тысяч центнеров скота и птицы в живом весе. Что же касается ТОР «Михайловский», на которую возлагались большие надежды в части экспорта российской сельхозпродукции, на сегодняшний день на инвестиционной карте Корпорации развития Дальнего Востока нет ни одного проекта в ТОР «Михайловский», связанного с мясом птицы. Задел был сделан для того, чтобы экспортировать свинину в соседние страны, но ни одна из соседних стран такого разрешения пока не дала.
Кроме того, предприятия ТОР серьезно подкосил прошедший в начале этого года ящур, который значительно уменьшил поголовье свиней, после чего они все еще не могут оправиться. По данным Приморскстата, лидирующие позиции в производстве мяса по сей день занимают личные подсобные хозяйства.
Иван Крышан