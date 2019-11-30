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«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку
Жители столицы обсуждают видео инцидента из-за неопытного
водителя, сообщает DEITA.RU.
В пятницу вечером, 29 ноября, проезд мимо двух домов по улице Баляева был блокирован одной автоледи. 8 машин собрались в пробку из-за того, что девушка не могла сдать назад.
Как рассказал автор ролика, у девушки на заднем сидении авто стоял торт за 10 тысяч рублей. Именно поэтому автоледи наотрез отказалась сдавать задом – чтобы тортик не упал. После долгих споров все 8 машин начали двигаться задом по узкой дороге ради того, чтобы пропустить одну-единственную машину.
«У девушки за рулем мозгов нет», – прокомментировал один из участников инцидента на Баляева.
Елена Миронова