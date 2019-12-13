У диких зверей в Перми украли 130 миллионов

Переезд животных в Перми в новый зоопарк откладывается на неопределённый срок: там задержали руководителя по строительству объекта Илью Козырева. Полиция считает, что он украл из денег, заложенных в проект парка, 130 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источники «Ъ» в правоохранительных органах.

Главный на «стройке» зоопарка в Пермском крае, Илья Козырев также является сотрудником АО «РЖДстрой». Еще до задержания власти Пермского края выносили ему предписание – о некачественно выполненных работах по объекту. УКС даже аннулировал работы подрядчика – сразу на 600 миллионов рублей. Об этом рассказали в министерстве строительства региона.

В настоящий момент следствие выдвинуло свою версию произошедшего. Согласно ей, подрядчик (Козырев) подавал краевому правительству поддельные документы – якобы, о выполненных работах. На деле заявленных на бумаге работ никто не проводил. Однако, как только полицейские начали проверку, хитрый руководитель стройки изготовил новые бумаги – по ним все объекты оказались демонтированы.

Отметим, что строительство зоопарка в Пермском крае началось еще в 2017 году, а обошелся он региональному бюджету почти в 5 миллиардов рублей. В отношении бывшего подрядчика уже возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств.

Евгений Черемухин