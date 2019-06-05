И вся причина в двигателе космического аппарата «Ямал-601», который изготовлен во Франции по заказу «Газпром космические системы», сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки – цитирует РИА Новости сообщение компании, - Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь об его отказе не идет».

Также отмечается, что на проведение проверки потребуется время, поэтому на этапе перевода программа полета может быть скорректирована.

Напомним, 31 мая ракета-носитель «Протон-М» вывела на целевую орбиту самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601». Он будет предоставлять услуги связи на территории европейской части России, в том числе - Калининградской области, на Урале, в Западной Сибири, а также на территории ЕС. В зоне охвата телекоммуникационного космического аппарата находятся регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Добавим, что наличие некоторых проблем у «дочек» сам «Газпром» отрицает. Сегодня «Газпром» признан самой богатой компанией России - капитализация составила 5,234 трлн рублей.

Инна Эстрина