Особняк стоимостью приблизительно в 15 млн долларов нашли у бывшей тещи полковника ФСБ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Рен ТВ.

Родня известного полковника ФСБ, которого обвиняют в мошенничестве и взятках, владеет дорогой недвижимостью. Как передавал Рен ТВ шестого сентября, кирпичный трехэтажный особняк на Рублевском шоссе приобрела бывшая теща полковника. Здание охраняется, въезд преграждают ворота.

Не так давно женщина с дочерью купили еще два участка неподалеку. Такая же недешевая недвижимость есть и у других родных полковника. Например, его вторая жена имеет две квартиры в элитных домах.

Канал передает, что по уголовному делу полковника после расследования уволены тридцать сотрудников-офицеров ФСБ и управления «К».

Анастасия Туркова