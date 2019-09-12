telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости

Принято новое предложение Минфина о пенсиях

13 Сентябрь 2019, 02:31

Таких водителей спасут от камер и штрафов

13 Сентябрь 2019, 01:45

Путин высказался о слюнтяе на посту президента

13 Сентябрь 2019, 01:01

Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах

13 Сентябрь 2019, 00:16

Чиновников накажут за оскорбление простых россиян

12 Сентябрь 2019, 23:32

У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей

12 Сентябрь 2019, 23:01

У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей

12 Сентябрь 2019, 23:01

часы

Найден мужчина, укравший у знаменитого футболиста часы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на заявление МВД России.

Часы были похищены у нападающего футбольного клуба "Краснодар", который получил гражданство РФ в прошлом году. На видеозаписи видно, как это произошло.

Вор пойман в Краснодарском крае сотрудниками МВД. Следствие полагает, что он проник в дом футболиста, пробравшись в одно из окон и забрал двенадцать наручных часов, которые вместе стоят приблизительно двадцать три миллиона рублей.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Имущество вернули законному хозяину.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Названа смертельная опасность заменителей мяса Появился новый способ мошенничества со счетами Сбербанк не дал обокрасть своих вкладчиков

Последнее

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

"Фантастика": Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина
‡агрузка...
Загрузка...