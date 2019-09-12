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У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей
12 Сентябрь 2019, 23:01
У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей
12 Сентябрь 2019, 23:01
Найден мужчина, укравший у знаменитого футболиста часы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на заявление МВД России.
Часы были похищены у нападающего футбольного клуба "Краснодар", который получил гражданство РФ в прошлом году. На видеозаписи видно, как это произошло.
Вор пойман в Краснодарском крае сотрудниками МВД. Следствие полагает, что он проник в дом футболиста, пробравшись в одно из окон и забрал двенадцать наручных часов, которые вместе стоят приблизительно двадцать три миллиона рублей.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Имущество вернули законному хозяину.
Анастасия Туркова
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