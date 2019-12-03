У главы ГИБДД возникли вопросы к качеству техосмотра на Дальнем Востоке

Начальника Госавтоинспекции отправили на место смертельного ДТП в Забайкальском крае. Михаил Черников лично проверил пункт, где упавший с моста автобус проходил техосмотр, сообщает DEITA.RU.

Руководство МВД РФ отправило главу ГИБДД лично разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии с пассажирским автобусом в Забайкалье, «детально и всесторонне», сообщили в ведомстве.

Накануне Михаил Черников проверил работу Госавтоинспекции региона, в том числе действия сотрудников на месте трагедии, а также предприятие, на котором автобус последний раз проходил техосмотр. По итогам глава ГИБДД обратил внимание на качество процедуры прохождения ТО в Забайкалье и лицензирование пассажирских перевозок. Все негативные аспекты, которые могли послужить причиной трагедии, будут тщательно изучены, подчеркнули в ГИБДД.

Кроме того, начальник дорожной инспекции остался недоволен состоянием дорог в дальневосточном регионе и потребовал от руководства Забайкалья системности и инициативы.

Напомним, 1 декабря пассажирский автобус в Забайкалье, следовавший из Сретенска в Читу, опрокинулся с моста в реку. В результате ДТП 19 человек погибли, более 20 госпитализированы. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Общественность призывает увеличить количество и качество техосмотров в стране.

Светлана Алеутская