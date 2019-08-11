11 Август 2019, 12:30
У границ Приморья 48 человек пострадали от супертайфуна
Он уже движется в сторону региона – об этом
предупреждают синоптики, сообщает DEITA.RU.
В Китае второй день бушует супертайфун Лекима. По информации местной газеты «Жэньмин жибао», из-за непогоды уже погибли 28 человек, еще 20 пока числятся пропавшими без вести.
По данным издания, стихия бушует на побережье Вэньлин в провинции Чжэцзян. Порывы ветра достигали 52 м/с. В регионе уже объявлен наивысший, красный уровень опасности.
Ранее сообщалось о том, что этот же супертайфун Лекима двигается в сторону Приморья. Он не зайдет на территорию региона, однако в начале недели окажет влияние на погоду в крае.
Елена Миронова
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