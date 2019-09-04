Дипломаты получили письмо с угрозами, сообщает DEITA.RU.



В посольство Южной Кореи в Японии во вторник пришло письмо с угрозами для дипломатов. В конверте также были обнаружены пули. Как пишут «Известия», причина получения письма в назревшем конфликте между Японией и Северной Кореей.

По данным издания, в письме было сказано, что его автор готов использовать оружие против граждан Южной Кореи в Японии.

Такие угрозы не случайны. Дело в том, что отношения Республики Корея и Японии испортились еще год назад - осенью 2018 года. Все началось с того, что Южная Корея обязала Японию выплатить компенсацию четырем гражданам за то, что во время Второй Мировой войны их заставляли работать. Япония отказалась.

Этим летом Япония ограничила экспорт в Южную Корею части химических элементов. В Токио уверены, что Южная Корея экспортирует в Северную товары двойного назначения (те, что можно использовать для создания оружия).

В ответ на эти санкции Южная Корея в августе усилила контроль за экспортом товаров в Японию и исключила страну из списка доверенных торговых партнеров.

Пока неясно, к чему приведет такая накаленная обстановка между двумя странами непосредственно у российских границ. Однако история с угрозами показывает - обстановка накаляется.

Елена Миронова