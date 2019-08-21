Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает DEITA.RU.



В Японском море зафиксировали мощное землетрясение. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, подземные точки были с магнитудой 5,2.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло у юга Японии, неподалеку от префектуры Аомори. Толчки были на глубине примерно 10 километров.

Пока нет никакой информации о пострадавших.

Елена Миронова