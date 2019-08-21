21 Август 2019, 02:00
У границ России зафиксировали мощное землетрясение
Источник изображения: ИА "Дейта.ру"
Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает DEITA.RU.
В Японском море зафиксировали мощное землетрясение. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, подземные точки были с магнитудой 5,2.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло у юга Японии, неподалеку от префектуры Аомори. Толчки были на глубине примерно 10 километров.
Пока нет никакой информации о пострадавших.
Елена Миронова
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