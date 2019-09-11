У граждан хотят забрать часть зарплаты

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Чиновники могут понизить величину ежемесячных выплат бюджетникам, сообщает DEITA.RU.

Работники бюджетных учреждений Приморского края требуют отмены Постановления 565-па, которое предполагает снижение районного коэффициента в структуре их зарплат.

Позицию трудящихся поддерживают и профсоюзы. Более того, представители ФППК считают, что данная мера затронет не только представителей бюджетной сферы, но и многих других работников.

В частности, по словам Светланы Кожухарь, возможное решение администрации Приморского края, в случае если оно будет принято и районных коэффициент всё же будет понижен, вызовет цепную реакцию среди работодателей края, которые тоже захотят понизить зарплату на своих предприятиях.

При этом, как считает Михаил Пичугин, представляющий учёное сообщество, замена районного коэффициента на надбавку в 10% к окладу не выправит ситуацию.

По его словам, в итоге от таких действий чиновников работники всё равно понесут экономические потери, чем если бы районный коэффициент остался на прежнем уровне.

 Дмитрий Шевченко

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