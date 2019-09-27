У граждан отберут субсидии на оплату ЖКХ

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Людей хотят лишить социальной поддержки, сообщает DEITA.RU.
Депутаты украинского парламента намереваются сократить количество людей, имеющих право на субсидии по оплате коммунальных услуг. В частности, с таким заявление выступил глава профильного комитета Рады Андрей Герус.
По его словам, задачей властей является выявление тех граждан, которые могут спокойно оплачивать свои счета за ЖКХ и без использования своих привилегий от государства. Такие меры, по словам парламентария, необходимы с целью экономии бюджетных средств.
При этом, как отметил Герус, лишать субсидий вообще всех, кому они положены, нет смысла. А вот заметно сократить число льготников - вполне разумно по мнению депутата.
Дмитрий Шевченко