telegr wh call

Новости

Российских военных ждёт ещё одна привилегия

27 Сентябрь 2019, 11:30

Чистое Приморье – чистая страна

27 Сентябрь 2019, 11:24

Главный курильщик оценил запрет курения на балконе

27 Сентябрь 2019, 11:23

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья

27 Сентябрь 2019, 11:13

У граждан отберут субсидии на оплату ЖКХ

27 Сентябрь 2019, 11:00

Видео: ночные «покатушки» закончились трагедией

27 Сентябрь 2019, 10:54

Около 500 дальневосточников задержано за попытку проникновения на объект

27 Сентябрь 2019, 10:47

Россияне не смогут выжить в голодную зиму

27 Сентябрь 2019, 10:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

У граждан отберут субсидии на оплату ЖКХ

27 Сентябрь 2019, 11:00

ЖКХ

Людей хотят лишить социальной поддержки, сообщает DEITA.RU.

Депутаты украинского парламента намереваются сократить количество людей, имеющих право на субсидии по оплате коммунальных услуг. В частности, с таким заявление выступил глава профильного комитета Рады Андрей Герус.

По его словам, задачей властей является выявление тех граждан, которые могут спокойно оплачивать свои счета за ЖКХ и без использования своих привилегий от государства. Такие меры, по словам парламентария, необходимы с целью экономии бюджетных средств.

При этом, как отметил Герус, лишать субсидий вообще всех, кому они положены, нет смысла. А вот заметно сократить число льготников - вполне разумно по мнению депутата.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег

Банки ввели новое ограничение для россиян

Прежний возраст выхода на пенсию вернут в России

Популярное

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке

Прежний возраст выхода на пенсию вернут в России

«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги
‡агрузка...
Загрузка...