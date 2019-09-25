У губернатора проблемы: МЧС прислали письмо

Половина области может буквально замерзнуть зимой, сообщает DEITA.RU.



ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сделали массовую рассылку - в ближайшее время в области ожидаются заморозки. По данным спасателей, температура на территории всей области может упасть до -2 градусов. Такие показатели ожидаются 26 сентября по всей области.

И такая незначительная проблема, как похолодание через короткое время может привести к кризису отопительного сезона в регионе. Ранее сообщалось о том, что в ЕАО в трех районах из пяти срывается начало отопительного сезона: нет топлива и часть котельных в нерабочем состоянии.

Елена Миронова