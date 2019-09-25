Новости
Путин дал жилье несчастным россиянам
25 Сентябрь 2019, 21:45
Россиянам запретят участвовать в розыгрыше гражданства
25 Сентябрь 2019, 21:15
Мечты Шойгу удивили россиян
25 Сентябрь 2019, 20:45
Мужчины смогут раньше стать пенсионерами
25 Сентябрь 2019, 20:15
Сенаторы выбрали нового председателя
25 Сентябрь 2019, 20:00
О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре
25 Сентябрь 2019, 19:45
«Доступная ипотека» уже год помогает приобрести жильё приморским семьям
25 Сентябрь 2019, 19:40
Изменения в системе ОСАГО рассмотрят в Госдуме
25 Сентябрь 2019, 19:30
У губернатора проблемы: МЧС прислали письмо
25 Сентябрь 2019, 16:30
Половина области может буквально замерзнуть зимой, сообщает DEITA.RU.
ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сделали массовую рассылку - в ближайшее время в области ожидаются заморозки. По данным спасателей, температура на территории всей области может упасть до -2 градусов. Такие показатели ожидаются 26 сентября по всей области.
И такая незначительная проблема, как похолодание через короткое время может привести к кризису отопительного сезона в регионе. Ранее сообщалось о том, что в ЕАО в трех районах из пяти срывается начало отопительного сезона: нет топлива и часть котельных в нерабочем состоянии.
Елена Миронова