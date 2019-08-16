Пожары в Сибири могут принести главам регионов урезание полномочий, сообщает DEITA.RU.

Министерство природы хочет забрать у российских губернаторов право на принятие решений о том, какие, возникшие в их субъектах, пожары тушить не нужно.

Ведомство считает целесообразным передать эти функции на федеральный уровень. Соответствующее предложение чиновники уже отправили в правительство.

Как отметил руководитель противопожарного отдела российского филиала Greenpeace Григорий Куксин, в настоящее время губернаторы имеют право не тушить, так называемые, "зоны контроля".

К ним относят те территории, где природные пожары разрешается не тушить, если расходы на это превышают предполагаемый ущерб от пожара.

Министерство также предлагает исключить возможность регионов самим менять границы таких зон. В ведомстве рассчитывают, что изменения будут способствовать более эффективной ликвидации лесных пожаров.

Напомним, что в этом месяце Сибирь охватили масштабные пожары, распространившиеся на 11 российских регионов.

Дмитрий Шевченко