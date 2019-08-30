Приложение «Сбербанк Онлайн» работает со сбоями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Пользователи заявляют, что столкнулись с проблемами, передает портал Downdetector.

В одиннадцать часов по московскому времени поступило самое большое количество жалоб на проблемы в работе приложения. Всего специалисты получили 62 сообщения о неполадках. Семьдесят семь процентов написавших жалуются, что не смогли отправить денежный перевод, двадцать два процента не сумели даже войти в систему.

По данным на карте Downdetector, большая часть жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Казани, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода и Иркутска.

При этом в Сбербанке утверждают, что системы организации работают в штатном режиме, и жалоб от пользователей, по словам сотрудников кредитной организации, нет.

Анастасия Туркова