telegr wh call

Новости

Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому

16 Декабрь 2019, 17:09

Карен Нерсисян: «Я был уверен, что Владивосток - это вечная мерзлота и белые медведи»

16 Декабрь 2019, 17:00

У кого в 2020 году вырастет зарплата, рассказали эксперты

16 Декабрь 2019, 16:45

Трутнев представил нового губернатора

16 Декабрь 2019, 16:30

«Живи, наш сквер»: приморцы вышли против точечной застройки

16 Декабрь 2019, 16:00

Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже

16 Декабрь 2019, 15:45

Службу в армии могут отменить в России

16 Декабрь 2019, 15:30

Названы неочевидные причины развития рака

16 Декабрь 2019, 15:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

У кого в 2020 году вырастет зарплата, рассказали эксперты

Женски руки пятитысячные банкноты

Традиционно, рост зарплат в новом году следует ожидать специалистам  IT-сферы, но не только им, сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов портала «Работа.ру», зарплаты также вырастут у работников  в сфере торговли и строительства.

«В целом, конечно, лидерами по росту зарплат станут специалисты сектора информационных технологий – в среднем их доход вырастет на 10-15% на рынке», - отмечают эксперты.

Кроме того, специалисты портала подчеркнули также необходимость повышать зарплаты для работников ритейла, производства и строительных специальностей – многие россияне отказываются идти в эти сферы из-за слишком низких для рабочей нагрузки зарплат.

Подчеркивается, что из тысячи компаний, которые приняли участие в опросе, повысить зарплаты в 2020 году планируют 25%. В прошлом году число таких руководителей составило 18%.

Александра Маслова

Читайте также:

Стало известно, что подорожает в 2020 году

Медведев повысил цена на услуги ЖКХ

«Глобальное потепление» - синоптики обещают сюрприз

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Власти избавятся от Почты России

Снег из Китая идет на Приморье

«Здравствуй, Наташа»: русские девушки едут в Китай за женихами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...