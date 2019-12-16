У кого в 2020 году вырастет зарплата, рассказали эксперты

Традиционно, рост зарплат в новом году следует ожидать специалистам IT-сферы, но не только им, сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов портала «Работа.ру», зарплаты также вырастут у работников в сфере торговли и строительства.

«В целом, конечно, лидерами по росту зарплат станут специалисты сектора информационных технологий – в среднем их доход вырастет на 10-15% на рынке», - отмечают эксперты.

Кроме того, специалисты портала подчеркнули также необходимость повышать зарплаты для работников ритейла, производства и строительных специальностей – многие россияне отказываются идти в эти сферы из-за слишком низких для рабочей нагрузки зарплат.

Подчеркивается, что из тысячи компаний, которые приняли участие в опросе, повысить зарплаты в 2020 году планируют 25%. В прошлом году число таких руководителей составило 18%.

Александра Маслова