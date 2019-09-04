Отечественным туристам придётся выложить больше деньги за обращение к врачу, сообщает DEITA.RU.

Власти королевства Таиланд законодательно установили право за местными клиниками брать повышенную плата за обслуживание иностранных клиентов.

Новые правила начнут действовать уже с 29 сентября текущего года. Они предполагают, что каждый пациент тайских больниц будет отнесёт к одной из четырёх установленных категорий.

Первой из них стали непосредственно сами граждане королевства, ко второй — граждане соседних иностранных государств, к третьей — иностранные рабочие, имеющие бизнес-визу и к четвёртой — пенсионеры и туристы.

Таким образом, согласно новым правилам, для последней категории цены на визит в доктору вырастут в 3 раза, для третьей категории — почти в 2 раза.

При этом для самих тайцев и их ближайших соседей стоимость обслуживания в медицинских учреждениях практически не изменится.

Что касается расценок, то в Таиланде они примерно такие: анализ на антитела для первой и второй категории обойдётся в 130 батов (примерно 283 российских рубля), в том время, как для российских туристов эта же процедура будет стоить уже 260 батов (примерно 567 российских рублей).

Остальные популярные виды медицинских услуг также фактически стали дороже для путешествующих иностранцев вдвое.

Как отмечают эксперты, власти королевства пошли на такой шаг ради того, чтобы сделать законной уже давнюю практику выставления гораздо более весомых счетов за услуги медиков заграничным гостям.

Многие туристы из разных стран уже не первый год жаловались на то, что тайские больницы завышают для них цены в то время, как коренные жители пользовались теми же самыми услугами за гораздо меньшие деньги.

Отметим, что данный вопрос особенно актуален для жителей России и Приморья в частности. Ежегодно именно Таиланд становится для десятков тысяч туристов местом традиционного новогоднего или даже летнего отдыха.

Кроме этого, множество российских граждан просто проживает в королевстве, а также ездит туда на заработки.

Дмитрий Шевченко