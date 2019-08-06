Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Владимировича Путина может состояться в начале сентября, сообщает DEITA.RU. Об этом Зеленский заявил во время встречи «Школа депутата» в городе Трускавце на Украине.

По словам Зеленского, уже через месяц может пройти встреча, на которой будут присутствовать главы государств нормандской четверки. Речь идет о президентах Франции, России, Германии и Украины. Все эти страны входят в группу, которая занимается урегулированию проблем на Украине.

Президент заверил, что со встречей тянуть уже нельзя, последняя была проведена в 2016 году, все остальные сводились к переговорам глав МИД и телефонным беседам. Главная причина, почему нужно максимально скоро решить вопрос, — это гибель людей из-за вооруженного конфликта.

«У нас гибнут люди… Я — за начало сентября», — сказал президент.

Екатерина Брязгунова