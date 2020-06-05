«У нас нет плана Б»: предприятия просят Мишустина вернуть налоги

Без государственной поддержки отрасль ждёт полнейший крах



Туристические агентства составили коллективное обращение на имя Михаила Мишустина с просьбой о дополнительной поддержке отрасли, сообщает ИА DEITA.RU.

Доходы в этой отрасли с начала марта равны нулю, так как все поездки приостановлены. С 27 марта международное сообщение было закрыто вовсе, с 30 марта в стране ввели режим самоизоляции, а что касается жителей Азии (которые составляют большую часть иностранного турпотока на Дальнем Востоке), то азиатские страны начали закрывать границы ещё раньше.

Представителям туристической отрасли уже выделены из федерального бюджета субсидии (Постановление Правительства от 25 апреля № 583). Эти субсидии позволяют фирмам возместить затраты туристам, которые не смогли воспользоваться путёвками из-за введённых ограничений, а также организовать возврат на родину клиентов, которые отдыхали по купленной путёвке в стране, но были вынуждены прервать отдых из-за вводимых ограничений.

Проблемы с туристами улажены, однако фирмам надо как-то существовать дальше – а пока не на что, отмечает член Дальневосточной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Существует комиссия в пределах 4-10%, которая взимается за отмену поездки по туристической путёвке не по вине туроператора, которая и составляет сейчас единственный доход туроператора. Но, как говорится в обращении, эти средства уже потрачены компаниями на выполнение своих обязательств: заработная плата сотрудникам, арендные платежи, отчисления в ФСС и ПФР и т. п.

Представители агонизирующей отрасли предлагают ряд мер, которые им помогут удержаться на плаву. Авторы обращения просят, в частности, отменить для собственников турфирм обязательства по оплате коммунальных услуг на период действия ограничений, препятствующих работе отрасли, если у собственника есть несовершеннолетние дети и он является единственным кормильцем в семье (либо если второй родитель тоже работает в туристической индустрии).

«У нас нет плана Б. Внутренние резервы уже исчерпаны», - говорится в обращении.

Среди других предложений – снижение до трёх процентов налоговой ставки в режиме УСНО «Доходы» на все кварталы 2020 года и выплаты в размере МРОТ на каждого работника за период с апреля по сентябрь текущего года.

Сейчас бизнесменам из наиболее пострадавших отраслей выплачивают деньги на минимальные зарплаты сотрудникам, но только за апрель и май. На дворе уже июнь – и ситуация в стране явно не располагает к скорейшему восстановлению международного туризма. Внутренний туризм тоже не торопится вставать с колен – кое-где санатории открываются (но не на Дальнем Востоке), но работают с ограничениями, и россияне не спешат тратить в кризисное время немаленькие суммы за сомнительное удовольствие околачиваться весь отпуск на территории здравницы.

Кроме того, представители туристической отрасли просят правительство вернуть все налоги, уплаченные ими за прошлый год. Сейчас такой широкий жест правительство сделало в отношении самозанятых.