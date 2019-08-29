29 Август 2019, 18:30
«У нас заканчивается еда» — мосты смыло в Приморье
Источник изображения: Экипажи ДПС
В приморском селе Анисимовка смыло мосты, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывают местные жители и публикуют фотографии в социальных сетях.
Как пишет паблик «Экипажи ДПС», мосты в селе Анисимовка смыло, никто ничего не делает, люди отрезаны от жизни.
«Не можем выехать с детьми. У нас заканчивается еда. Ещё смыло мусорку в Суходол, а там было много отходов от птичьей бойни», — делятся граждане, не знаю, что им делать и как дальше жить.
Ранее прошла информация о том, что рухнул мост в селе Перевозном Хасанского района. Здесь люди тоже заявляют о том, что нет возможности добраться на большую землю.
Екатерина Брязгунова
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