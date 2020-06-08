У нефти появился шанс вырасти в цене

Страны ОПЕК одобрили дальнейшее продление сокращения добычи нефти, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом стало известно от собственного источника издания. Как оказалось, ОПЕК предпишет странам, не сократившим добычу на 100% от утвержденного апрельского плана, полностью выполнить свои обязательства в течение предстоящего временного интервала с июля по сентябрь текущего года.

Таким образом, цена нефти на мировом рынке должна неукоснительно пойти вверх. Способствовать этому процессу, кроме прямых договорённостей стран-экспортёров сырья, должно плавное восстановление мировой экономики, которое началось после прохождения пика пандемии коронавируса.

Нефть потребуется промышленным предприятиям, а также авиационной сфере, что также должно поднять её стоимость. Примечательно, что к новой рабочей недели цена "чёрного золота" уже достигла отметки в 42 доллара за баррель, существенно отыграв своё падение с марта текущего года.

Именно при такой цене нефти планировался российский бюджет.