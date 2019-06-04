Последнее время на разных интернет-ресурсах гуляет информация о том, что правительство разрабатывает законопроект, по которому люди старше 60 лет не смогут управлять автотранспортом, сообщает DEITA.RU.

В пользу этой версии приводятся данные статистики, по которой водители в возрасте чаще попадают в ДТП, а также они не обладают нужной реакцией и зрение для управления автотранспорта.

Отметим, что в мировой практике данного запрета на вождение нет. Однако в европейских странах к пожилым водителям предъявляются строгие медицинские требования. Проходить медкомиссию они должны ежегодно.

В России запрещено управлять автотранспортам по медицинским противопоказаниям, к которым относятся психические расстройства и так далее.

Стоит отметить, что россияне категорически против того, чтобы люди старшего возраста садились за руль. В Сети легко можно найти комментарии граждан на публикации пенсионеров, которые требуют для себя особо отношения, ссылаясь на свой почтенный возраст. «У пенсионера привилегии что ли на дороге?», «Лютые времена – это, по-вашему, когда молодые сотрудники привлекают нарушителей к ответственности? Нарушил — ответь. Интересно узнать в какой сфере трудитесь вы, раз такой умный и никогда не был зелёным. Молодость не преступление, а закон един для всех. А вот что с вами люди по-собачьи общаются — стоит задуматься, вам к врачу надо», — пишут комментаторы.

Иван Юрьев