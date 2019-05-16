Межгосударственный авиационный комитет усомнился в их профессионализме, сообщает DEITA.RU.



Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скорее всего даст рекомендацию проверить уровень подготовки пилотов «Аэрофлота». Такую информацию сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы в Шереметьево.

МАК предоставит Росавиации предварительное донесение обо всех обстоятельствах трагедии уже в четверг, 16 мая. Помимо этого, специалисты проверят характеристики режима ручного управления «Суперджетом», в том числе, и после удара молнии.

Ранее сообщалось о том, что эксперты восстановили картину авиакатастрофы. По данным СМИ, сразу после вылета из Шереметьево в «Суперджет» ударила молния. Разряд прошел в носовую часть воздушного судна. От этого в самолете отключился генератор и автоматическое управление. Однако к трагедии привели действия пилотов, которые несколько раз подряд ударили самолет о ВПП.

Елена Миронова