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6 Декабрь 2019, 18:15

У пива в России появится минимальная цена

Пиво

Эксперты заняты составлением соответствующей формулы её расчёта

В России должна появиться минимальная цена пива, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал изданию председатель Союза российских пивоваров Даниил Бриман, организация планирует привлечь к разработке формулы вычисления стоимости пива в розницу экспертное сообщество.

Для этой работы будет создана специальная рабочая группа, которая в итоге и определит по какой минимальной цене будет отпускаться пиво в российских магазинах.

Предполагается, что установление единой минимальной цены пива должно привести к эффективной борьбе с контрафактной продукцией.

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