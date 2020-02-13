У пива в России появится минимальная цена

В России должна появиться минимальная цена пива, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал изданию председатель Союза российских пивоваров Даниил Бриман, организация планирует привлечь к разработке формулы вычисления стоимости пива в розницу экспертное сообщество.

Для этой работы будет создана специальная рабочая группа, которая в итоге и определит по какой минимальной цене будет отпускаться пиво в российских магазинах.

Предполагается, что установление единой минимальной цены пива должно привести к эффективной борьбе с контрафактной продукцией.