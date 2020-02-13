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У пива в России появится минимальная цена
Эксперты заняты составлением соответствующей формулы её расчёта
В России должна появиться минимальная цена пива, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказал изданию председатель Союза российских пивоваров Даниил Бриман, организация планирует привлечь к разработке формулы вычисления стоимости пива в розницу экспертное сообщество.
Для этой работы будет создана специальная рабочая группа, которая в итоге и определит по какой минимальной цене будет отпускаться пиво в российских магазинах.
Предполагается, что установление единой минимальной цены пива должно привести к эффективной борьбе с контрафактной продукцией.