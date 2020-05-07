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У полиции Владивостока появился новый начальник

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Вадим Холмогоров трудится в правоохранительных органах более 20 лет

В УМВД РФ по Владивостоку появился новый начальник – им назначен Вадим Холмогоров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что нового главу городской полиции представил руководитель краевого МВД Олег Стефанков.

Холмогоров работает в полиции с 1997 года. С 2018 он находился на должности замначальника владивостокского УМВД – Сергея Гусева, который сегодня руководит полицией Уссурийска.

Стоит отметить, что глава приморской полиции Олег Стефанков занимает эту должность с марта 2020 года. Ранее несколько лет возглавлял краевой УВМД Николай Афанасьев. 

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