У полиции Владивостока появился новый начальник

В УМВД РФ по Владивостоку появился новый начальник – им назначен Вадим Холмогоров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что нового главу городской полиции представил руководитель краевого МВД Олег Стефанков.

Холмогоров работает в полиции с 1997 года. С 2018 он находился на должности замначальника владивостокского УМВД – Сергея Гусева, который сегодня руководит полицией Уссурийска.

Стоит отметить, что глава приморской полиции Олег Стефанков занимает эту должность с марта 2020 года. Ранее несколько лет возглавлял краевой УВМД Николай Афанасьев.