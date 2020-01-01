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У «повара» из интернет-мема нашли дома труп девушки
В квартире Антона Сидорова, который стал известен благодаря вирусному видеоролику в Интернете, нашли труп несовершеннолетней девушки, сообщает DEITA.RU. Первыми об этом написало издание «Фонтанка».
По данным СМИ, девушка могла умереть от передозировки лекарств. При этом самого героя видеоролика в этот момент не было в квартире, потому что он был в командировке. Тело обнаружил он по возвращению домой.
Вместе с ней он сожительствовал, также известно, что накануне трагической даты погибшая созванивалась с родителями. Полные подробности станут известны после экспертизы.
Напомним, что видеоролик с полным мальчиком, который рассказывал анекдот про повара был популярным в конце нулевых, в интернете он стал вирусным и набрал огромную популярность, превратившись в мем. Главным героем видео ролика был Антон Сидоров.
Иван Юрьев