Сотню тонн пива арестовали у компании в Томской области за долги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Предприятие задолжало по налогам больше ста миллионов рублей, как сказано на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Приставы добавляют, что такая крупная сумма задолженности имеется только у одной компании с алкогольной продукцией: ООО «Пивоварня "Кожевниково"».

В уплату долга пошли почти сто литров пива, которые компания должна будет продать самостоятельно, чтобы собрать необходимую суммы выплат, и Lexus LX 570 с бортовым прицепом.

Анастасия Туркова