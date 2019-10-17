У природы свой отопительный сезон

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До конца недели дни и ночи в Приморье продолжат становиться теплее, сообщает DEITA.RU по материалам портала Примпогода.

Как отмечают приморские синоптики, в ночь на 18 октября погоду будет определять антициклон. На Приморье начнет поступать более теплая воздушная масса, и ночь местами станет теплее, +1…−6 °С, а местами в горных районах воздух выхолодится до −11 °С. На южном побережье как обычно тепло, до +9 °С. Повысятся и дневные температуры, +12…+19 °С.

На большей территории Приморского края остаётся 3 класс пожароопасности леса. Местами в западных и восточных районах наблюдается 4 (высокий) класс. Поэтому, находясь на природе, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Любая искра может привести к возгоранию.

В ближайшие сутки во Владивостоке ожидается хорошая погода, осадков не предвидится. Ночь станет теплее, +6…+8 °С. Во второй половине дня посвежеет южный ветер, облаков прибавится, дневной прогрев уменьшится. Несмотря на теплую ночь максимальная температура воздуха останется в пределах +13…+16 °С.

Дмитрий Санников

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