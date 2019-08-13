Разработать государственную программу по улучшению жилищных условий специалистов попросили Владимира Путина, лидера РФ. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на стенограмму беседы с официального сайта Кремля.

С просьбой обратился к президенту врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он пояснил, что для жителей Севастополя российские жилищные программы долгое время были недоступны, а более чем 2,2 тысячам специалистов в этом вопросе нужна помощь. Городу нужны 270 000 «квадратов» жилья. Программа рассчитана на 12,2 млрд рублей и реализацию до 2024 года.

Развожаев признался, что справиться без госпрограммы Севастополь не сможет.

Путин, в свою очередь, попросил чиновника работать внимательнее и следить за социальной сферой. Президент добавил, что опыт должен помочь Развожаеву в решении этого вопроса.

Анастасия Туркова