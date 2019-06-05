Такое заявление сделал во Владивостоке член Национального собрания Республики Корея, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке открылся Дальневосточный российско-корейский форум. На церемонии открытия слово взял член Национального собрания Южной Кореи, который также отвечает за экономическое сотрудничество с севером Сон Ён Гиль.

Представитель Южной Кореи заявил, что его больше всего волнуют признаки холодной воны в Северо-Восточной Азии. Участник форума отметил, что в 2019 году между Кореей, Китаем, Россией и США отмечаются те же признаки холодной войны, что и прошлом столетии.

Представитель Республики Корея также отметил, что страну беспокоят объединения стран в блоки. Например, объединение России и Китаем и США и Японией. Все эти события заставляют опасаться начала новой холодной войны.

Сон Ён Гиль заключил, что необходимо разрядить обстановку в Северо-Восточной Азии. Для этого Южная Корея начала проводить новую северную политику. Он также добавил, что эта самая северная политика вполне соотносится с политикой Кремля на востоке.

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея обстреляла Японское море. КНДР запустила ракету малой дальности в сторону Японского моря в мае 2019 года.

Елена Миронова