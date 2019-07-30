Возможности войск будут повышать путем возвращения расформированных подразделений, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

В российских Вооруженных сил снова будут введены понтонно-мостовые полки. Помимо них ремонтно-восстановительные батальоны, передает Минобороны. Один ремонтный батальон уже сформировали.

Генерал-майор Андрей Колотовкин, командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией, рассказывает, что это увеличивает технические возможности в процессе выполнения учебно-боевых задач. В ходе военных действий иметь при себе тех, кто способен быстро возвращать встрой поврежденную технику, добавляет Котловкин.

Также появился в армии свой инженерный полк, который призван помогать форсировать преграды. В оснащении полка понтонный паркПП-91 последнего образца, который используется для ремонта оборудования на мостовых и паромных переправах. Такое снаряжение позволит разворачивать понтонный мост длиной в 250 км за час. К тому же, в распоряжении полка есть передвижной инженерный комплекс и механизированный мост ТММ-3М2.

Анастасия Туркова

