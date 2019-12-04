У россиян начнут отбирать квартиры за долги по ЖКХ

Граждан, которые не платят за коммунальные услуги, начнут выселять из квартир, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается юрист, член общественного совета при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Ольга Плешанова.

По словам Плешановой, закон о том, что коллекторы не смогут выбивать долги по ЖКХ, имеет серьезные последствия. Во-первых, надо понимать, что на данный «рынок» коллекторы еще не пришли, поэтому, вероятно, документ принимался заранее, чтобы отрезать такую возможность.

Таким образом, взыскивать долги будут только управляющие компании и ресурсоснабжающие компании. А если у них не получиться, граждан начнут лишать квартир за долги. Тем более законодательно такая возможность утверждена. Достаточно просто не платить за квартиру полгода.

Екатерина Брязгунова