Работодателям дадут возможность убедиться в состоянии здоровья сотрудников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Минтруда хочет дать право запрашивать у людей старше 40 лет справку о прохождении диспансеризации на их рабочем месте.

Ранее ведомство уже сообщало о том, что в его кабинетах начата разработка законопроекта, предусматривающего право работников на один оплачиваемый день раз в год для прохождения диспансеризации.

Также готовящимся законопроектом вводится норма, по которой работодатель будет вправе запросить у сотрудника предоставить справку из больницы о том, что он действительно проходил диспансеризацию.

В июле глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 годах.

Дмитрий Шевченко