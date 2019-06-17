Граждане массово хотят пообщаться с президентом, сообщает DEITA.RU.

У россиян определённо есть, что спросить у Владимира Путин на предстоящей "Прямой линии". Об этом свидетельствуют 600 тысяч обращений для диалога с президентом, которые были отправлены за несколько дней до эфира.

Телеканал "Россия 24" собрал эту информацию с кол-центров. Вопросы президенту поступают по телефону и СМС, а также с помощью приложений и социальных сетей. Кроме этого, тысячи россиян оставили свои вопросы на официальном сайте, а некоторые даже отправляли ММС.

Напомним, что разговор с президентом состоится 20 июня в 12:00 по Москве. Его будут транслировать основные федеральные телеканалы и радиостанции.

Ранее стало известно, как Владимир Путин относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дмитрий Шевченко