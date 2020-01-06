У россиян нет денег на идеальную квартиру

Большинство покупает самое дешевое жилье – и то в ипотеку, сообщает DEITA.RU.



Аналитики портала «Мир квартир» составили рейтинг самых популярных квартир, которые покупали россияне в 2019 году. Так, самыми покупаемыми стали однушки площадью 40-45 квадратов.

На втором месте, как на первичном рынке, так и на вторичном, – двушки до 55 квадратов. На однушки на первичном рынке пришлось до 32%, на вторичном – 33%, двушек – 39% и 37%. Все остальное – квартиры с большей площадью.

Вообще риелторы считают, что идеальной будет такая квартира, в которой на каждого члена семьи есть по комнате плюс одна общая. Однако такую недвижимость покупают крайне редко: люди ищут варианты в разы дешевле.

Елена Миронова