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6 Декабрь 2019, 18:15

У россиян нет денег на идеальную квартиру

дом, недвижимость, подъезд, лавки

Большинство покупает самое дешевое жилье – и то в ипотеку, сообщает DEITA.RU.

Аналитики портала «Мир квартир» составили рейтинг самых популярных квартир, которые покупали россияне в 2019 году. Так, самыми покупаемыми стали однушки площадью 40-45 квадратов.

На втором месте, как на первичном рынке, так и на вторичном, – двушки до 55 квадратов. На однушки на первичном рынке пришлось до 32%, на вторичном – 33%, двушек – 39% и 37%. Все остальное – квартиры с большей площадью.

Вообще риелторы считают, что идеальной будет такая квартира, в которой на каждого члена семьи есть по комнате плюс одна общая. Однако такую недвижимость покупают крайне редко: люди ищут варианты в разы дешевле.

Елена Миронова

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