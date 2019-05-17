Государственная Дума рассмотрит законопроект об изъятии земли у собственников, если она два года не используется по назначению, сообщает DEITA.RU.

Законопроект внес в российский парламент Госсовет Удмуртии. Собственно, мера по изъятию земельных участков уже имеется, но применяют ее лишь спустя три года.

Как уточняет РГ, речь идет о землях сельскохозяйственного назначения. Законодательная инициатива Госсовета Удмуртии не касается садовых, огородных участков, земель, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства и тех, на которых находится жилая недвижимость.

По результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, площадь используемой пашни в России с 1990 года сократилась на 37,8 миллиона гектаров. Для сравнения: это больше используемой пашни во Франции, Германии и Великобритании вместе взятых.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил направить Дальнему Востоку миллиард на развитие агробизнеса. При этом, огромный, суровый, но богатый и живописный край пустеет, как ни крути. Сам Дмитрий Медведев поразительно безвольно просто констатирует факт: да, люди бегут остановить отток не удается. «Решения приняты, но все равно есть отток. Тенденцию переломить не удалось», - отметил он, выступая перед депутатами Госдумы.

Дмитрий Санников