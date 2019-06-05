Новый закон может положить конец эпохе точек разливного пива в жилых домах России, сообщает DEITA.RU.



С такой сомнительной инициативой выступил Госсовет Удмуртии.



Согласно законопроекту, под запрет продажи алкоголя в нежилых помещениях жилых домов подпадут находящиеся на первых этажах официальные магазины и «разливнухи».

Решение запрещать или не запрещать будет отдано на откуп самим регионам. Особо «пьющие» субъекты федерации в таком законопроекте нуждаются. А вот алкогольно-умеренные (к коим относится и Приморье) вряд ли инициативой будут довольны.

Инсайды в Госдуме сообщают: закон будет принят до конца текущего года, назад дороги нет.



Таким образом, любителей районного разливного пива ждет большое разочарование. Только во Владивостоке точек продаж «разливнухи» - почти триста штук. В каждом, как минимум, десять сортов и наименований всякого разного пива. Есть и лимонад.

Продукция идет напрямую с заводов, так что, если успеть попасть под новую кегу, можно испытать истинное наслаждение от свежесваренного пенного напитка. Но радоваться осталось недолго.

Для многих горожан покупка и распитие напитков в таких точках - целая культура, ритуал. Знатоки не признают баночное, предпочитая ему свежее и холодное.

Напомним, в прошлом году самыми пьющими регионами страны оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи спиртного здесь составили более 25 литров на человека в год.

Самыми «трезвыми» регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан.



Высокие позиции в рейтинге заняли также Карачаево-Черкесия, Белгородская и Ростовские области, Ставропольский край и Астраханская область.

Приморский край болтается в середине алкогольного рейтинга.



Василий Кучин