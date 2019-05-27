В России хотят возобновить практику сдачи бутылок. На этот раз сдать можно будет не только стеклянную бутылку, но и пластиковую, сообщает DEITA.RU. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил рассмотреть данный вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития.

По словам замглавы фракции в Госдуме Олега Нилова, огромные объемы мусора — это проблема номер один в России. С нею обязательно нужно делать. Чтобы избавить улицы и свалки от пластиковых и стеклянных бутылок, их предлагается сдавать. Стоимость одной бутылки может достигать 5–7 рублей за штуку.

В Европе используются специальные автоматы, которые сразу же измельчают и пластик, и стекло, а потом отправляют крошку на переработку. В России же планируется сдавать бутылки в торговые сети.

Екатерина Брязгунова