Граждане могут не торопиться с тратой свободных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Аналитический холдинг "Ромир" заявил о том, что в июле текущего года у россиян стало на 20% больше свободных денег в сравнении с показателем прошлого года за этот же месяц.

Этим показателем эксперты называют разницу между доходами семей и их тратами на самые необходимые товары и услуги.

Аналитики также сообщили о том, что после июньского пика объём "свободных денег" в рядовом российском домохозяйстве вернулся к показателям апреля-мая.

Сейчас уровень этого показателя достиг 27,3 тысячи рублей. При этом, со слов экспертов, снижение объёма "свободных денег" в июле наблюдается не первый год, и откат происходит ежегодно.

Дмитрий Шевченко