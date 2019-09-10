У роста экономики России нашли риски

Регулятор нашёл факторы, которые могут затормозить рынок отечественной экономики, сообщает DEITA.RU.

Маленькая рождаемость может стать препятствием для полноценного развития экономики. Такое опасение высказали представители Центробанка.

По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе доля активного трудоспособного населения увеличиваться не будет, а значит, людей, которые могли бы стимулировать рост экономики не предвидится.

Именно это, по мнению специалистов ЦБ, является ключевой проблемой, стоящей перед экономикой России в ближайшие десятилетия.

Демографические показатели продолжают оставаться не утешительными. При этом, малое количество работников может даже разогнать инфляцию.

За этим может последовать рост цен, а также увеличение потока мигрантов в страну, что также может отразиться на процессах в экономике.

Дмитрий Шевченко