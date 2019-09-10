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У роста экономики России нашли риски
10 Сентябрь 2019, 09:45
Регулятор нашёл факторы, которые могут затормозить рынок отечественной экономики, сообщает DEITA.RU.
Маленькая рождаемость может стать препятствием для полноценного развития экономики. Такое опасение высказали представители Центробанка.
По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе доля активного трудоспособного населения увеличиваться не будет, а значит, людей, которые могли бы стимулировать рост экономики не предвидится.
Именно это, по мнению специалистов ЦБ, является ключевой проблемой, стоящей перед экономикой России в ближайшие десятилетия.
Демографические показатели продолжают оставаться не утешительными. При этом, малое количество работников может даже разогнать инфляцию.
За этим может последовать рост цен, а также увеличение потока мигрантов в страну, что также может отразиться на процессах в экономике.
Дмитрий Шевченко
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