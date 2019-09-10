У роста экономики России нашли риски

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экономика, причал

Регулятор нашёл факторы, которые могут затормозить рынок отечественной экономики, сообщает DEITA.RU.

Маленькая рождаемость может стать препятствием для полноценного развития экономики. Такое опасение высказали представители Центробанка. 

По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе доля активного трудоспособного населения увеличиваться не будет, а значит, людей, которые могли бы стимулировать рост экономики не предвидится.

Именно это, по мнению специалистов ЦБ, является ключевой проблемой, стоящей перед экономикой России в ближайшие десятилетия. 

Демографические показатели продолжают оставаться не утешительными. При этом, малое количество работников может даже разогнать инфляцию. 

За этим может последовать рост цен, а также увеличение потока мигрантов в страну, что также может отразиться на процессах в экономике.

Дмитрий Шевченко

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