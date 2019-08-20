Инвесторы сбегают с развивающихся рынков из-за торговых войн и аргентинского кризиса, а курс доллара взлетел до отметки, которая была разве что в феврале, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Теперь стоимость доллара – шестьдесят семь рублей и две копейки. В пятницу торги были завершены н уровне шестидесяти шести рублей с половиной, но стоимость резко поднялась. Подобная была зафиксирована в последний раз четырнадцатого февраля.

Стоимость евро – семьдесят четыре рубля и сорок копеек.

Инвесторы стремятся избежать рисков и не разворачиваются на перспективных рынках, как прежде, передает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Паника началась после объявления президента Штатов о росте тарифов на товары из Китая. Усугубило ситуацию обрушение песо после проигрыша праймериза президентом Маурисио Макри в Аргентине.

К этому может добавиться конвертация крупных дивидендных выплат от Лукойла и МТС, которые выплатят приблизительно 160 миллиардов рублей, 0,7 процентов которых могло достаться нерезидентам.

Тем не менее, рубль – одна из самых волатильных валют – около десяти процентов ежемесячно. Это – шестое место в мировом рейтинге.

Анастасия Туркова