Новости
Приставы смогут вламываться в квартиры граждан
25 Сентябрь 2019, 16:15
«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ
25 Сентябрь 2019, 16:00
У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах
25 Сентябрь 2019, 15:48
Покинуть место ДТП можно в одном случае
25 Сентябрь 2019, 15:45
В Приморье реализуется программа «100 дворов»
25 Сентябрь 2019, 15:33
Россиянам могут запретить уезжать и работать в США
25 Сентябрь 2019, 15:30
Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования
25 Сентябрь 2019, 15:15
На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина
25 Сентябрь 2019, 15:10
У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах
25 Сентябрь 2019, 15:48
Гаишников-миллионеров просто уволили, сообщает DEITA.RU.
В региональном подразделении МВД Самарской области прошла прокурорская проверка. Оказалось, что ряд инспекторов ГИБДД имели доходы в десятки раз выше, чем должны были. Как пишет журнал «За рулем», всех богатых инспекторов уволили по статье «утрата доверия».
Например, общественности стало известно о том, что один инспектор «забыл» указать в декларации свой банковский счет. На нем у гаишника хранилось 5,8 млн рублей. Проверка показала, что эта сумма на 3,8 млн рублей больше, чем суммарный доход гаишника и его жены за три года.
Другой самарский гаишник утаил от проверки 8,6 млн рублей. Деньги поступали на счет жены и также превысила суммарный доход супругов за 3 года.
Елена Миронова