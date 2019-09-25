У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах

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Гаишников-миллионеров просто уволили, сообщает DEITA.RU.

В региональном подразделении МВД Самарской области прошла прокурорская проверка. Оказалось, что ряд инспекторов ГИБДД имели доходы в десятки раз выше, чем должны были. Как пишет журнал «За рулем», всех богатых инспекторов уволили по статье «утрата доверия».

Например, общественности стало известно о том, что один инспектор «забыл» указать в декларации свой банковский счет. На нем у гаишника хранилось 5,8 млн рублей. Проверка показала, что эта сумма на 3,8 млн рублей больше, чем суммарный доход гаишника и его жены за три года.

Другой самарский гаишник утаил от проверки 8,6 млн рублей. Деньги поступали на счет жены и также превысила суммарный доход супругов за 3 года.

Елена Миронова

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