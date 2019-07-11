Депутат заксобрания в Амурской области указал в декларации о доходах три копейки в 2018 году, но не указал некоторые способы получения заработка, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «URA.RU».

Отличившийся Сергей Труш указал сумму своего дохода в прошедшем году: три копейки. Но скрытые доходы он все-таки имел, добавляет местная прокуратура.

Как выяснилось в ходе проверки, за один только декабрь прошлого года чиновник заработал больше, что девяносто две тысячи рублей. Прокуратура опубликовала эти данные на своем сайте и потребовала от спикера заксобрания устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

Напомним, что Труш, по предоставленным им данным, оказался самым бедным среди депутатов в России. Как он сказал на YouTube, его бизнес принес ему ни много ни мало – 0,03 рубля.

Анастасия Туркова