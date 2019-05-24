Сам бывший чиновник находится в СИЗО, сообщает DEITA.RU.

Пока идёт следствие и экс-министр открытого правительства Михаил Абызов находится под стражей, по информации РИА Новости в его квартире сотрудники Следственного комитета нашли наркотики. При этом, адвокаты бывшего чиновника утверждают, что некие запрещённые вещества нашли не у него, а в квартире его тёщи.

Примечательно, что Абызов не были предъявлены обвинения по данному поводу.

Тем не менее, на заседании, где решался вопрос продления срока ареста экс-министра, следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Сергей Степанов заявил, что речь идёт о наркотическом веществе (что доказано после проведения химической экспертизы) и находка была найдена именно в квартире Абызова.

На том же заседании защита бывшего чиновника просила перевести его под домашний арест, но следствие отказало и продлило срок его содержания под стражей до 25 июля.