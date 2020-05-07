У сотрудников «скорой» в Находке нет коронавируса

Диагноз «коронавирус» не подтвердился при повторном тесте на болезнь у 17 сотрудников «скорой помощи» в Находке, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

Главврач находкинской СМП Андрей Джирма подчеркнул, что 17 медработников, которые находились в обсерваторе на карантине, смогли вернуться к своим семьям.

Те же врачи и медперсонал, у которых диагноз все же подтвердился, по словам врача, достаточно быстро идут на поправку.

- Несколько медработников уже выписаны на амбулаторное долечивание. Те, кто находился на домашнем лечении с бессимптомным течением болезни, также по результатам КТ будут выписаны в ближайшее время, - пояснил Андрей Джирма.

Напомним, что с 8 мая Находка будет закрыта на въезд и выезд – попасть в город или выбраться из него могут только отдельные категории рабочих и только по пропускам.