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У студентов ДВФУ появится собственный маршрут
11 Январь 2020, 11:15
У студентов ДВФУ появится собственный маршрут
Шесть новых автобусов будут курсировать между кампусом ДВФУ на Русском и материковой частью Владивостока, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в самом университете, уже закуплены шесть новых белых автобусов – они помогут студентам быстрее добираться до учебных корпусов из города. На постоянный маршрут они выйдут уже в середине января.
По информации ДВФУ, проход в автобус будет происходить по QR-коду. Для этого к нему нужно приложить студенческую карточку. Без нее проехать на транспорте будет сложно – проезд предполагается осуществлять именно по студенческому.
Сейчас определяются точные схемы маршрутов и их расписание. Проголосовать за них могут только сами студенты – через личный кабинет системы «Мой универ».
Предварительные схемы таковы: Алеутская — Суханова — Окатовая — Кампус ДВФУ, Державина — Окатовая — Кампус ДВФУ, Кампус ДВФУ — Окатовая, Кампус ДВФУ — Окатовая —Фуникулер — Суханова — ТЦ Изумруд — Океанский проспект — Больница ДВНЦ.
Александра Маслова