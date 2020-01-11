telegr wh call

Новости

Развод не скроет имущество чиновников

11 Январь 2020, 14:45

Более 40 домов осталось без отопления во Владивостоке

11 Январь 2020, 14:15

Владивосток «снимет» праздничное убранство за 800 тысяч

11 Январь 2020, 13:45

Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера

11 Январь 2020, 13:15

Россию обязали выплатить $82 млн за Крым

11 Январь 2020, 12:45

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

11 Январь 2020, 12:15

Медведев вышел на войну против снюса

11 Январь 2020, 11:45

У студентов ДВФУ появится собственный маршрут

11 Январь 2020, 11:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

У студентов ДВФУ появится собственный маршрут

автобус

Шесть новых автобусов будут курсировать между кампусом ДВФУ на Русском и материковой частью Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом университете, уже закуплены шесть новых белых автобусов – они помогут студентам быстрее добираться до учебных корпусов из города. На постоянный маршрут они выйдут уже в середине января.

По информации ДВФУ, проход в автобус будет происходить по QR-коду. Для этого к нему нужно приложить студенческую карточку. Без нее проехать на транспорте будет сложно – проезд предполагается осуществлять именно по студенческому.

Сейчас определяются точные схемы маршрутов и их расписание. Проголосовать за них могут только сами студенты – через личный кабинет системы «Мой универ».

Предварительные схемы таковы: Алеутская — Суханова — Окатовая — Кампус ДВФУ, Державина — Окатовая — Кампус ДВФУ, Кампус ДВФУ — Окатовая, Кампус ДВФУ — Окатовая —Фуникулер — Суханова — ТЦ Изумруд — Океанский проспект — Больница ДВНЦ.

Александра Маслова

Читайте также:

Гонки автобусов во Владивостоке завершились ДТП

Экономика лавочников: Дальний Восток застраивают торговыми центрами

Эксперт: Путин будет поднимать доходы россиян по телевизору

Популярное

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала

Китайцы исчезают из Приморья

Приморский завод оказался на грани банкротства
Загрузка...
Загрузка...